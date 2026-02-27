Trump plantea la posibilidad de una "toma de control amistosa de Cuba" en la Casa Blanca
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido históricamente tensas, marcadas por sanciones económicas y un embargo que data de 1962.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país podría considerar una "toma de control amistosa de Cuba", en medio del aumento de las tensiones bilaterales tras el bloqueo energético impuesto por Washington contra la isla.
"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba", declaró el mandatario al responder preguntas de la prensa en la Casa Blanca.
Contexto y repercusiones del bloqueo energético
Las declaraciones se producen en un contexto de fricciones entre ambos países, luego de que el Gobierno estadounidense adoptara medidas que afectan el suministro energético hacia Cuba, lo que ha agravado la situación económica y energética en el país caribeño.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre el alcance o significado de la expresión "toma amistosa", ni explicó si se refería a una iniciativa diplomática, económica o de otro tipo.
- Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones del presidente estadounidense.