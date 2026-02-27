Trump plantea la posibilidad de una "toma de control amistosa de Cuba" en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Trump aseguró que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington. ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país podría considerar una "toma de control amistosa de Cuba", en medio del aumento de las tensiones bilaterales tras el bloqueo energético impuesto por Washington contra la isla.

"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba", declaró el mandatario al responder preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Contexto y repercusiones del bloqueo energético

Las declaraciones se producen en un contexto de fricciones entre ambos países, luego de que el Gobierno estadounidense adoptara medidas que afectan el suministro energético hacia Cuba, lo que ha agravado la situación económica y energética en el país caribeño.

Trump no ofreció detalles adicionales sobre el alcance o significado de la expresión "toma amistosa", ni explicó si se refería a una iniciativa diplomática, económica o de otro tipo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por décadas de tensiones políticas, sanciones económicas y restricciones comerciales, en el marco del embargo impuesto por Washington desde 1962.

entre han estado marcadas por décadas de tensiones políticas, sanciones económicas y restricciones comerciales, en el marco del por Washington desde 1962. Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones del presidente estadounidense.