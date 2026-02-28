Irán no ha confirmado la muerte del líder supremo Alí Jamenei

El segundo líder de la República Islámica, no tenía un sucesor designado ( FUENTE EXTERNA )

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un importante ataque contra Irán lanzado por Israel y Estados Unidos, según declaró el presidente Donald Trump este sábado en redes sociales. Irán no hizo comentarios inmediatos sobre su situación.

El asesinato del segundo líder de la República Islámica, que no tenía un sucesor designado, pondría en duda su futuro y plantearía la posibilidad de un conflicto prolongado, dadas las amenazas iraníes de represalias, según reporta la agencia Associated Press.

Consecuencias y posibles repercusiones del ataque en Irán

Trump afirmó que su muerte representa "la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país". La muerte se produjo tras un bombardeo aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y gubernamentales iraníes.