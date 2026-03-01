Trump habla con Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras nuevos ataques de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de los nuevos ataques de Irán en respuesta al operativo conjunto que acabó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí.

Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario mantuvo contactos con los líderes de estos países, algunos de los aliados de EE. UU. en la región donde tiene bases militares.

Desde que EE. UU. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Catar, Baréin y Kuwait.

Trump está monitoreando el operativo desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, pero esta tarde regresará a Washington.

Irán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha asegurado que golpeará a EE. UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

Destrucción de buques

El mandatario estadounidense, por su parte, ha anunciado la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y ha avanzado que seguirán hasta hundir el resto de la Marina iraní.

Sin embargo, afirmó que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, después de que los nuevos responsables, según dijo, hayan manifestado su voluntad por hablar con él.