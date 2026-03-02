Trump redefine la doctrina de la guerra preventiva y arrincona al derecho internacional

Un manifestante sostiene una foto del presidente estadounidense Donald Trump en celebración tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán; en Los Ángeles, California, EE. UU.. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha redefinido la doctrina de guerra preventiva con su operación militar contra Irán, que desafía el derecho internacional y que ha justificado por un supuesto riesgo "inminente" contra el territorio estadounidense.

Se trata del mismo pretexto que usó su antecesor George W. Bush (2001-2009) para atacar Irak en 2003, aunque en aquella ocasión, el presidente republicano hizo un gran esfuerzo por explicar el razonamiento de su guerra, consiguió una coalición internacional y hasta obtuvo el apoyo del Senado.

Por el contrario, Trump ha lanzado a Estados Unidos a una incierta guerra con Irán, un país mucho más poderoso militarmente que el Irak de Sadam Husein, con un territorio más amplio y de orografía complicada.

El mandatario hizo esto sin ni siquiera "vender" su ataque al Congreso, al que se dirigió la misma semana en una sesión conjunta en la que casi no habló del descabezado régimen de los ayatolá.

Furia Épica

La operación conjunta con Israel, que el Pentágono ha bautizado como "Furia Épica", no ha sido justificada previamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Bush, en su momento, envió allí a su secretario de Estado, Colin Powell, para exponer su teoría de las armas de destrucción masiva y obtener su autorización.

Desatar esa guerra sin la luz verde de ese consejo y sin pruebas que lo apoyen es un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, que solo permite un ataque preventivo como medida de autodefensa contra una nación que prepara un ataque inminente que pueda sobrepasar al país, en el caso de EE. UU. el más poderoso militarmente del mundo.

"Todo lo que he escuchado antes y después de los ataques en Irán confirma que esta es una guerra elegida, sin un fin estratégico", dijo este sábado el congresista demócrata Jim Himes, uno de los ocho legisladores que recibieron las primeras explicaciones sobre los ataques que acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Aunque el Congreso estadounidense votará esta semana sendas resoluciones diseñadas para limitar la ofensiva en Irán, todo apunta a que ese ejercicio solo servirá para que los legisladores tengan que significarse, pero no para forzar la mano de Trump, que cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Silencio sobre el día después

Estos ataques "son una apuesta arriesgada con una cuestionable justificación legal", indicó en un comentario Nate Swanson, director del Iran Strategy Project del Atlantic Council y exresponsable de Irán en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Trump no ha delineado el inminente riesgo desde Irán ni ha detallado un plan sobre qué viene después en Irán si los Estados Unidos tienen éxito decapitando al régimen", añadió el analista.

También el senador demócrata Chris Murphy criticó este domingo que Trump haya iniciado una guerra que está desestabilizando y generando violencia en todo Oriente Medio o en otros países musulmanes, como Pakistán.

"No es un secreto que nuestros aliados en la región, con la excepción del gobierno de derechas en Israel, nos pidieron no tomar esta vía porque sabían que el contagio iba a ser lo más probable. No vamos a conseguir un cambio de régimen hacia la democracia, no vamos a acabar con el programa nuclear y vamos a tener una guerra regional".

Trump ha repetido dos veces desde el sábado que las fuerzas de seguridad iraníes ya están acudiendo a su llamado a rendirse a cambio de amnistía, pero no está claro a que fuerza opositora se estarían rindiendo, y altos cargos iraníes ya han negado que vayan a negociar con Estados Unidos.

Según dijo este domingo Trump en entrevista con ABC News, la alterntiva política en Irán "no va a ser nadie de los que estábamos pensando, porque están todos muertos".

"El ataque ha sido tan exitoso que ha acabado con la mayoría de candidatos" para reemplazar a Jameneí, presumió el mandatario, que espera que el conflicto dure entre cuatro a cinco semanas.

Trump, que renegó de las guerras en el extranjero durante su primer mandato y en la campaña de 2024, ha realizado una peligrosa apuesta con Irán y parece estar siguiendo el nuevo camino que le confió al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en una carta en enero.

"Teniendo en consideración que tu país ha decidido no darme el premio Nobel de la Paz por haber parado más de ocho guerras, no me siento ya más en la obligación de pensar puramente en la paz", confesó entonces.