Trump dice que sus candidatos para reemplazar a Alí Jameneí están todos muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, también acabaron con la vida de los candidatos de Washington para escenificar una transición.

En entrevista con ABC News, Trump dijo que habían identificado posibles candidatos para tomar el control de Irán tras la muerte de Jameneí, confirmada ayer por Teherán, pero murieron en la campaña de ataques conjuntos con Israel para descabezar al régimen.

Detalles confirmados sobre los ataques y bajas en Irán

"El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News.

"No va a poder ser nadie de los que pensábamos porque están todos muertos. Hasta el puesto segundo y tercero están muertos", confesó Trump, que en una intervención el sábado pidió al pueblo iraní tomar el poder por su cuenta.

Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Sobrevivientes

Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.