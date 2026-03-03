Trump advierte a Irán que la gran ola está por llegar; Congreso debate su poder para declarar guerra

Bombardeo israelí sobre los suburbios del sur de Beirut, ayer. La guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán se extendió por todo el Medio Oriente con el Hezbolá libanés entrando en la contienda y una base aérea británica en Chipre siendo atacada. ( IBRAHIM AMRO / AFP )

"Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas", dijo.

Debate en el Congreso

El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar esta semana una serie de resoluciones destinadas a limitar los poderes de Donald Trump en la guerra que inició contra Irán, aunque la mayoría republicana probablemente logrará frustrar estas iniciativas.

Algunos legisladores aseguran quieren reafirmar la autoridad del Congreso, único habilitado por la Constitución de Estados Unidos para declarar una guerra.

"Trump ha iniciado una guerra innecesaria, idiota e ilegal contra Irán", declaró en X el senador demócrata Tim Kaine.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto" Donald Trump Presidente de EE. UU. “

Autorización

El legislador había presentado a finales de enero una resolución que buscaba ordenar a Trump una autorización del Congreso para cualquier conflicto con Irán. El sábado pidió a los congresistas "regresar de inmediato" a Washington para votar el texto.

El Congreso es el único habilitado para declarar la guerra. No obstante, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia provocada por un ataque contra Estados Unidos.

Sin embargo, en una rueda de prensa, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, utilizó claramente el término "guerra" para calificar el conflicto en curso con Irán, y no simplemente una intervención limitada.

Para Daniel Shapiro, del centro de estudios Atlantic Council, Trump "no ha explicado la urgencia ni la amenaza inminente que hacía necesaria una guerra en este momento".

Ahora, el presidente debe obtener la autorización del Congreso si quiere continuar las hostilidades contra Irán más allá de 60 días.

Se espera para esta semana una votación en el Senado sobre la resolución de Kaine, así como una posible votación en la Cámara sobre la otra resolución.

La guerra en cifras

1,250

Objetivos alcanzados por EE. UU. en las primeras 48 horas de ataque contra Irán, según el ejército estadounidense.

52

Muertos, tras el bombardeó del ejército israelí al Líbano.

6

Número de bajas militares estadounidenses contabilizadas hasta ayer.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado", dijo al canal estadounidense, sin dar más detalles. "Está por llegar".

Estados Unidos e Israel han atacado hasta ahora cientos de objetivos en todo Irán, incluidos los misiles, la Armada y los centros de mando de la república islámica. Seis militares estadounidenses murieron y tres cazas fueron derribados, oficialmente por fuego amigo, según anunció el ejército.

Desde la Casa Blanca, Trump añadió que Estados Unidos podría mantener la ofensiva más allá del plazo de un mes del que habló públicamente.

"Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos" Donald Trump Presidente de Estados Unidos “

"Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", declaró.

El secretario de Estado, Marco Rubio dijo que atacaron a Irán "de manera preventiva" tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses.

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Estados Unidos irá "tan lejos como sea necesario".

Aerolínea reduce vuelos

La aerolínea Emirates informó que comenzará a operar un número limitado de vuelos a partir de la noche del 2 de marzo, tras la suspensión general de sus operaciones anunciada previamente.

En un comunicado, la compañía indicó que dará prioridad a los pasajeros con reservas anticipadas. Aquellos clientes que hayan sido reprogramados para viajar en estos vuelos limitados serán contactados directamente por la aerolínea con los detalles correspondientes.

Emirates pidió a los viajeros no acudir al aeropuerto a menos que hayan recibido una notificación oficial confirmando su inclusión en los vuelos reanudados. La empresa señaló que el resto de sus operaciones permanece suspendida hasta nuevo aviso.

Irán en la ONU

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó ayer que su país no busca "una escalada" del conflicto con Israel y Estados Unidos, pero recalcó que la nación persa "no renunciará" a su soberanía.

En una rueda de prensa celebrada a las puertas del Consejo de Seguridad, Saeid defendió los ataques lanzados por Irán contra Tel Aviv, Jerusalén y bases estadounidenses en otros países de la región, en respuesta a los bombardeos de EE.UU. e Israel del pasado sábado.

Los misiles de Irán

Irán lanzó ayer misiles contra Israel, así como bases estadounidenses en la región y objetivos en países árabes vecinos -Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos-, algo que Trump calificó como "la mayor sorpresa".

Israel bombardea

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron una nueva oleada de ataques contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chií Hizbulá.

Ataque a embajada en Arabia

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó ayer que la embajada de EE.UU. en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de víctimas.

Insta a abandonar Oriente Medio Washington instó a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo Pérsico.

Respaldo de aliados

Francia, Alemania y el Reino Unido le manifestaron su respaldo a Estados Unidos. España, con Pedro Sánchez, se distanció.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/imagen-19499211-89dbf8d4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/imagen-19499211-89dbf8d4.jpg Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

Marco Rubio no sabe cuánto tardará la operación El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, reafirmó las advertencias de Trump: "Los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir", dijo , y agregó que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa".Los golpes más duros del Ejército estadounidense aún están por venir. "La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual", afirmó de manera rotunda en el Capitolio. Añadió que no sabe cuánto durará la operación Furia Épica, el ataque conjunto con Israel lanzado desde el sábado contra Irán. "No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación", afirmó.

