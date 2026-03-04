EE. UU. investiga el ataque a la escuela infantil de Minab en el que murieron 180 personas

Una imagen facilitada por el Departamento de Prensa Extranjera de Irán muestra a iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de Minab, en el sur de Irán. ( EFE/ DEPARTAMENTO DE PRENSA EXTERIOR DE IRANÍ )

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que están investigando el ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra iniciada por EE. UU. e Israel.

"Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando", respondió Hegseth al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el bombardeo, que ha provocado el rechazo internacional y la apertura de una investigación "exhaustiva" por parte de la ONU.

El jefe del Pentágono añadió: "Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero estamos considerando investigarlo".

EE. UU. e Israel lanzaron el sábado un operativo militar a gran escala contra Irán, en el que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

El primer día de bombardeos fue atacado en el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de "acto bárbaro" y del que ha culpado a Israel.

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres. Desde el inicio de la guerra, al menos 787 personas han muerto en el país.

Predicciones de Estados Unidos

EE. UU. prevé que su ofensiva contra Irán continuará varias semanas más con el objetivo, según el presidente Donald Trump, de destruir todo el programa de misiles, la Marina y las capacidades nucleares de la República Islámica.

El Pentágono confirmó hoy que pasaría "de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán".

Por su parte, Teherán ha respondido con ataques a naciones en las que Washington mantiene presencia militar, entre ellas Kuwait y Arabia Saudí.

Al menos seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento después de cinco días de guerra.