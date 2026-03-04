EE. UU. tilda de "inaceptable" el ataque a Turquía, pese a no activar la defensa de la OTAN

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó este miércoles como "inaceptable" el lanzamiento de un misil iraní sobre territorio turco horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, negara que el ataque fuera suficiente para activar la cláusula de defensa colectiva de la OTAN.

Rubio calificó de esta manera el ataque sobre Turquía durante una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de la nación otomana, Hakan Fidan, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En la llamada, Rubio y Fidan también abordaron los recientes acontecimientos en Irán y en Oriente Medio, y reiteraron la fortaleza de la relación bilateral entre Washington y Ankara.

Previo a la conversación entre ambos funcionarios, Hegseth había descartado que fuera necesario activar el principio fundamental de defensa de la OTAN, establecido en el artículo cinco de la Alianza Atlántica, que plantea una respuesta bélica conjunta ante un ataque contra uno de sus miembros.

Detalles confirmados del lanzamiento y defensa del misil iraní

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el Gobierno turco.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.