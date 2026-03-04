×
El Senado de Estados Unidos rechaza la resolución sobre intervención militar en Irán

La intervención militar contra Irán fue ordenada por Donald Trump sin la autorización previa del Congreso, generando controversia

    El Senado de Estados Unidos rechaza la resolución sobre intervención militar en Irán
    Con una votación de 47 a favor y 53 en contra (FUENTE EXTERNA)

    El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

    Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.

