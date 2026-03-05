EE. UU. advierte de que no cometerá con la India "el mismo error" comercial que con China

Banderas de India y Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos advirtió este jueves a la India de que no permitirá que el nuevo acuerdo comercial bilateral se traduzca en una ventaja competitiva que perjudique a la industria estadounidense, asegurando que Washington ha aprendido de los "errores" cometidos con China en las últimas décadas.

"La India debe entender que no vamos a cometer con ellos los mismos errores que cometimos con China hace 20 años", sentenció el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, durante el Diálogo de Raisina, el foro de geopolítica más importante de la India.

Con esto el subsecretario de Estado de EE. UU. se refiere a las negociaciones para un acuerdo comercial con Nueva Delhi que está "casi en la línea de meta".

El diplomático explicó que Washington no permitirá que Nueva Delhi desarrolle sus mercados para acabar superando a EE. UU. en sectores comerciales estratégicos. "Vamos a asegurarnos de que lo que hagamos sea justo para nuestra gente", añadió.

Posición sobre visados

El alto funcionario también enfrió las expectativas sobre el "puente humano" de estudiantes y profesionales indios, vinculando la política de visados directamente con la protección del mercado laboral estadounidense.

Landau subrayó que la prioridad de la Administración de Donald Trump es atraer únicamente a "superdotados" y evitar que los graduados extranjeros compitan por puestos de trabajo con los ciudadanos estadounidenses.

"No estoy seguro de que queramos educar a personas para que ocupen plazas en nuestras propias instituciones educativas y luego compitan con los estadounidenses por empleos", afirmó, defendiendo que la política migratoria, al igual que la exterior, debe "promover el bienestar" de su propio pueblo.

EE. UU. ha supeditado las rebajas arancelarias y el acceso a mercados a condiciones de reciprocidad y seguridad nacional, exigiendo a la India que reduzca su dependencia energética de Rusia.