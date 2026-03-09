Trump dice que podría "declarar un éxito" la guerra en Irán y acabarla pero irá "más allá"

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa este lunes, en Miami (FL, EE. UU.). ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que podría "declarar un éxito" la guerra en Irán y abandonarla tras atacar más de 5,000 objetivos, pero avisó que irá "más allá" ante la creciente polémica en Estados Unidos sobre la duración del conflicto y su impacto económico.

"Podríamos llamarla un tremendo éxito ahora mismo y dejarlo aquí, podría declararlo, o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días", expresó el mandatario en una conferencia de prensa en Miami.

El líder republicano rechazó dar una fecha concreta del fin de la guerra en Irán, que comenzó hace más de una semana, ante cuestionamientos de los medios porque él declaró este lunes que la ofensiva está "prácticamente terminada", mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que es "solo el principio".

Impacto y consecuencias del conflicto en Estados Unidos

"Podrías decir que son ambas cosas. Es el comienzo de la construcción de un nuevo país. Ciertamente, no tienen Marina, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiataques aéreos. Todo se ha destruido. No tienen radar, no tienen telecomunicaciones, y no tienen liderazgo", aseveró el mandatario.

Trump ha reaccionado ante la volatilidad de los mercados, pues horas antes, cuando dijo a CBS que la guerra está "prácticamente terminada", el barril de crudo de Texas cayó en cuestión de minutos desde los 115 dólares hasta los 85 y el Dow Jones cerró con una subida de medio punto tras toda la jornada en terreno negativo.

Pero, ante la insistencia de la prensa, el presidente evitó fijar una fecha y un objetivo concreto para el fin del conflicto.

"Pienso que pronto, muy pronto. Miren, todo lo que tienen se ha ido, incluyendo su liderazgo", remarcó.

El mandatario enunció los logros que él percibe tras nueve días de la guerra, como el ataque de 5,000 objetivos, el hundimiento de más de 50 barcos, la destrucción de fábricas de drones de Irán y haber reducido al 10 % o "tal vez menos" las capacidades de misiles del régimen iraní.

Por otro lado, ocho soldados estadounidenses han muerto durante la Guerra tras el anuncio del Ejército el domingo sobre la muerte de un militar en un ataque de Irán en Arabia Saudí y un guardia nacional que falleció por una "emergencia médica" en Kuwait, donde habían muerto ya otros seis elementos.

Cuestionado sobre cuántos decesos más está dispuesto a aceptar, Trump respondió que "cuando se trata de conflictos así, siempre vas a tener muerte", además de afirmar que los padres de las víctimas le pidieron "terminar el trabajo" durante la ceremonia solemne de entrega de cuerpos el sábado.