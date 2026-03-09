EE. UU. aumenta a 36,000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio
Dylan Johnson, subsecretario de Estado, anunció que se están aumentando los recursos para facilitar el regreso de los ciudadanos a su país.
Estados Unidos evacua a más de 36,000 de sus ciudadanos que se encontraban en diferentes países de Oriente Medio antes del comienzo de la Operación Furia Épica lanzada sobre Irán hace 10 días.
- El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, dijo que la cifra de connacionales evacuados llegó a los 36,000 este lunes, en su cuenta oficial de X.
El Departamento de Estado agregó que se encuentran aumentando los recursos disponibles para conectar a personas en diferentes territorios de la región para ejecutar su regreso al país norteamericano.
Reacciones y críticas a la gestión inicial
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo a la prensa local que pese a que los vuelos comerciales han comenzado a aumentar, continúan operando vuelos chárter y operaciones de transporte terrestre.
Durante la primera semana de conflicto, la Administración del presidente Donald Trump recibió fuertes críticas por la gestión de la evacuación de sus connacionales y por haber emitido alertas en sus consulados tres días después de haber iniciado los ataques.