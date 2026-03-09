×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
evacuación ciudadanos Estados Unidos
evacuación ciudadanos Estados Unidos

EE. UU. aumenta a 36,000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio

Dylan Johnson, subsecretario de Estado, anunció que se están aumentando los recursos para facilitar el regreso de los ciudadanos a su país.

    Expandir imagen
    EE. UU. aumenta a 36,000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio
    Ataques en Teherán. (EFE/EPA/MAJID KHAHI)

    Estados Unidos evacua a más de 36,000 de sus ciudadanos que se encontraban en diferentes países de Oriente Medio antes del comienzo de la Operación Furia Épica lanzada sobre Irán hace 10 días.

    • El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, dijo que la cifra de connacionales evacuados llegó a los 36,000 este lunes, en su cuenta oficial de X.

    El Departamento de Estado agregó que se encuentran aumentando los recursos disponibles para conectar a personas en diferentes territorios de la región para ejecutar su regreso al país norteamericano.

    Reacciones y críticas a la gestión inicial

    Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo a la prensa local que pese a que los vuelos comerciales han comenzado a aumentar, continúan operando vuelos chárter y operaciones de transporte terrestre.

    Durante la primera semana de conflicto, la Administración del presidente Donald Trump recibió fuertes críticas por la gestión de la evacuación de sus connacionales y por haber emitido alertas en sus consulados tres días después de haber iniciado los ataques.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 