Putin y Trump hablan por teléfono de Irán y Venezuela en su primera conversación en 2026
La conversación, que duró cerca de una hora, fue calificada como franca y constructiva, según el asesor de Putin, Yuri Ushakov
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.
- Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva".