Petróleo
Petróleo

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica

La medida es para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio

    Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AGENCIAS)

    El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

    "El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.

