Trump considera "un rumor" muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es un rumor la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aunque indicó a la cadena NBC que nadie ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto.

"No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora.

Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, "no está vivo" pero acto seguido señaló que "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".

No obstante, el presidente calificó la noticia de su muerte como "un rumor".

El secretario de Guerra de EEUU, Peter Hegseth, aseguró durante una conferencia de prensa el viernes que Jameneí había resultado herido y "desfigurado" durante el mismo bombardeo, el 28 de febrero, en que murió su padre, cuando EEUU e Israel atacaron a Irán.

Bombardeos en la isla Jarg

El mandatario también indicó que EEUU podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.

De acuerdo con Trump, "quizás" vuelvan a bombardear "unas cuantas veces más solo por diversión".

Trump aseguró este sábado en su mensaje en la red social, donde suele comunicarse, que durante el bombardeo habían aniquilado por completo todos los objetivos militares de la isla, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Irán aseguró en respuesta a la agresión a la isla que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio.

Tensión entre Estados Unidos e Irán

Igualmente Trump aseguró a NBC que no está dispuesto en este momento a llegar a un acuerdo con Irán, al que EEUU e Israel declararon la guerra el 28 de febrero.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", afirmó y aseguró que para que eso se logre cualquier condición tendrá que ser "muy sólida" pero rechazó entrar en detalles pero sí sostuvo que incluiría un compromiso del país persa de dejar de lado su ambición de armas nucleares.

Sobre la controversia por el estrecho de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20 % del petróleo mundial y al que Irán ha cerrado el paso a EEUU e Israel y aliados, Trump indicó que no tienen claro si Irán ha lanzado minas allí, por lo que aseguró se realizará "una intensa labor de limpieza".

"Creemos que se nos unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, que se ven impedidos de obtener el petróleo” añadió.