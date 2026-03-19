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operativo militar Sinaloa
operativo militar Sinaloa

Al menos 11 muertos en operativo militar contra el Cartel de Sinaloa en el oeste de México

El Gabinete de Seguridad de México confirmó que el operativo se llevó a cabo en varios municipios de Sinaloa, donde se intensifica la violencia del Cartel de Sinaloa

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    Al menos 11 muertos en operativo militar contra el Cartel de Sinaloa en el oeste de México
    Fotografía de archivo de miembros del Ejercito Mexicano, en Culiacán, estado de Sinaloa (México). (EFE/ JUAN CARLOS CRUZÁ)

    El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de un operativo en Sinaloa (oeste) que dejó 11 presuntos criminales muertos y en el que fue detenida y posteriormente liberada una hija de El Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa preso en Estados Unidos, en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

    • De acuerdo con las autoridades, el despliegue militar se realizó en diversos municipios de Sinaloa e incluyó la intervención en un domicilio al parecer relacionado con la fracción criminal conocida como Los Mayos.

    Contexto de la violencia en Sinaloa

    En ese Sinaloa y su capital, Culiacán, se libra desde finales de 2024 una violenta pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado como un grupo terrorista tras la detención en julio de Ismael 'el Mayo' Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de 'el Chapo' Guzmán y líder del grupo Los Chapitos, lo entregara a Estados Unidos.

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