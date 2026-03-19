EE.UU. augura un cambio de régimen "a cámara lenta" en Cuba

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó este jueves un proceso de cambio de régimen "a cámara lenta" en Cuba.

"Con Maduro fuera Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta", afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.

Reacciones oficiales de Estados Unidos ante reportajes sobre Cuba

Ayer, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times según el cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

Bessent también se refirió hoy en la entrevista al papel de Irán, al que calificó como un "horrible patrocinador del terrorismo global", asegurando que su capacidad militar está "degradada" y que Teherán ha perdido su facultad para "proyectar poder" en la región y el mundo.

Respecto al conflicto en Europa del Este, el secretario mostró optimismo sobre una resolución a corto o medio plazo: "En algún momento, lo de Rusia y Ucrania se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo".

Y siguen los apagones

Cuba sufrirá apagones largos y generalizados durante todo este jueves y se prevé que hasta el 58 % de la isla quede a la vez sin energía eléctrica en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El país caribeño atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Estas medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario 'pico' de la presente jornada una capacidad de generación de 1,280 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.720 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,750 MW.