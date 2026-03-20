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investigación Gustavo Petro
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Gustavo Petro bajo investigación en EE.UU. por presunto narcotráfico, según The New York Times

La investigación se centra en si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo reuniones con narcotraficantes durante su campaña presidencial

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    Gustavo Petro bajo investigación en EE.UU. por presunto narcotráfico, según The New York Times
    The New York Times reporta investigación en EE.UU. sobre Petro y narcotráfico (EFE)

    La Justicia de Estados Unidos adelanta una investigación preliminar contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según reveló este viernes el diario The New York Times.

    De acuerdo con la publicación, fiscales federales en Nueva York examinan información relacionada con posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico, así como presuntas donaciones irregulares a su campaña presidencial.

    El reporte indica que las pesquisas están en una fase inicial y que, hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra Petro.

    Las indagaciones serían conducidas por oficinas fiscales en Manhattan y Brooklyn, especializadas en casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.

    RELACIONADAS

    Implicaciones políticas y contexto bilateral

    Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han ofrecido comentarios oficiales sobre el caso, mientras que la Presidencia de Colombia tampoco ha reaccionado públicamente a la información difundida.

    Analistas señalan que este tipo de investigaciones, aun en etapa preliminar, pueden tener repercusiones políticas y diplomáticas, especialmente en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

    • El caso se produce en un contexto de debates sobre la política antidrogas y la cooperación bilateral entre ambos países.
    • El informe del New York Times se basa en fuentes cercanas a las pesquisas, aunque subraya que la investigación no implica culpabilidad y que se mantiene bajo estricta reserva.
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