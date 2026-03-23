Colas para comprar generadores eléctricos en Teherán tras las amenazas de Trump

La imagen de este lunes 23 de marzo muestra el impacto de misil en un edificio residencial en Teherán, supuestamente lanzado por Israel. ( EFE )

Muchos iraníes forman colas este lunes ante las tiendas de Teherán especializadas en la venta de generadores eléctricos, un sector que vive ventas récord tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bombardear las centrales eléctricas si Irán no abría el estrecho de Ormuz.

En la calle de Saadi, llamada así en honor al poeta persa del siglo XIII y especializada en este tipo de mercancía, se discutían hoy kilovatios, consumo de gasolina y los decibelios de unos aparatos que no habían disfrutado de tal demanda nunca.

"Vendimos entre 200 y 300 generadores ayer en todo el día y hoy llevamos el mismo ritmo", dice a Efe Mostafa, propietario de una tienda de generadores.

El comerciante dice que en épocas normales había días que vendían dos o tres y que aunque tras el comienzo de la guerra aumentaron las ventas ahora tras las amenazas de Trump se han disparado.

Compras inusuales por temor

"Desde ayer te puedo decir que incluso se forman colas", afirma.

No hace falta que lo diga porque es evidente. A lo largo de esta calle especializada en la venta de generadores hay colas y muchedumbres para garantizarse el suministro eléctrico.

A la zona no paraban de llegar furgonetas con nuevos aparatos para reponer las tiendas y aún así había modelos que escaseaban ante la demanda.

Las palabras claves, según se podía escuchar, eran "silencioso" y "ultrasilencioso" ya que los compradores buscaban aparatos que hiciesen poco ruido.

Hasan, empleado de un supermercado de 33 años, es uno de los compradores por las advertencias del mandatario estadounidense.

"Después de que Trump dio el ultimátum de atacar centrales eléctricas, decidimos en la familia comprar un generador por si ocurre y nos quedamos sin luz", explica.

"Es para poder cargar los teléfonos y mantener la nevera encendida, y poder seguir las noticias por la televisión, ya que tampoco hay internet", continúa.

Trump dio en la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

Esta mañana, sin embargo, el mandatario anunció que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

Un anuncio que probablemente ralentice las ventas de lo generadores.

Teherán ha negado que se hayan entablado conversaciones y asegurado que no abrirá Ormuz, paso estratégico por donde transita el 20 % del crudo mundial.