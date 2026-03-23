Trump cree que estrecho de Ormuz abrirá pronto y propone control conjunto de EE. UU. e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz reabrirá "pronto" si las negociaciones tienen éxito. ( EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL )

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz reabrirá "pronto" si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control "conjunto" de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

"Se abrirá pronto si esto funciona", declaró el mandatario a la prensa al comentar el inicio de las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

El mandatario señaló que el estrecho será "controlado conjuntamente": "Tal vez yo. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea", afirmó al ser preguntado sobre quién controlará la vía.

Petróleo mundial

El estrecho de Ormuz, vía por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

Trump ha intentado sin éxito en los últimos días formar una coalición militar con sus aliados para escoltar buques en el estrecho, pero los países europeos se niegan a involucrarse en un conflicto del que responsabilizan a Washington.

Trump anunció este lunes que ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ha ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político "respetado" de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.