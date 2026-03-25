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Karoline Leavitt
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Casa Blanca afirma que las conversaciones con Irán continúan y siguen siendo "productivas"

Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto

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    Casa Blanca afirma que las conversaciones con Irán continúan y siguen siendo productivas
    Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca de su secretaria de prensa Karoline Leavitt durante una declaración en Washington (EE. UU.). (EFE/ LA CASA BLANCA)

    La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo "productivas" después de que Teherán dijera hoy que ha rechazado una propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

    "No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa al ser pregunta por el estado del diálogo tras el anuncio de la república islámica.

    Por otra parte, Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

    "La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. (Los reportes) contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos", explicó la portavoz.

    Plan de paz

    Según informó ayer el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas.

    El plan hace énfasis en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

    • Medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo "excesivo" y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

    Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán. 

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