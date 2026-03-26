×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Empieza segunda audiencia en el caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE. UU.

El juez Alvin Hellerstein, encargado del caso, llegó a la sala de la corte con un retraso de 45 minutos, lo que generó expectativa entre los presentes.

    Expandir imagen
    Empieza segunda audiencia en el caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE. UU.
    El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. (FUENTE EXTERNA)

    La segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico, dio comienzo este jueves en un tribunal federal de Nueva York.

    El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 