EE. UU. no descarta desviar envíos de armas a Ucrania por las necesidades en guerra en Irán

Fotografía facilitada por el Gobierno francés de (de izquierda a derecha) el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Cernay-la-Ville, cerca de París, Francia. ( EFE/EPA/PHILEMON HENRY )

Estados Unidos no descarta desviar envíos de armas inicialmente destinados a Ucrania para cubrir sus propias necesidades en el contexto de la guerra contra Irán, afirmó este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Nada ha sido desviado todavía, pero podría ocurrir", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense ante la prensa, en el aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París, al término de una reunión del G7 celebrada en la abadía de Vaux de Cernay, a unos 50 kilómetros de la capital francesa.

Rubio subrayó que, en caso de necesidad, Washington priorizará sus propios intereses: "Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos primero para Estados Unidos", dijo.

Influencia de Rusia

El secretario de Estado también minimizó la influencia de Rusia en la crisis en Oriente Medio, pese a las acusaciones lanzadas por varios responsables políticos europeos de que Moscú coopera con Teherán en sus esfuerzos de guerra y para socavar la seguridad en Europa y Oriente Medio.

Preguntado por los medios estadounidenses que lo acompañaron en su viaje relámpago a Francia sobre la afirmación del presidente ucraniano, Volodímir Zekenski, de que las garantías de seguridad dependen del Donbás, Rubio aseguró que esa afirmación es "mentira".

"Es lamentable que lo diga, porque sabe que no es cierto y que no fue eso lo que dijo. Lo que le dijeron es que las garantías de seguridad obvias no entrarán en vigor hasta que termine la guerra, porque de lo contrario, uno se ve involucrado en ella", declaró.

En cualquier caso, en la sesión de trabajo sobre Ucrania celebrada entre los jefes de la diplomacia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), a la que también asistió su homologó ucraniano, Rubio garantizó el compromiso de su país en tratar de buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania, que ya ha entrado en su quinto año.

"Hoy, en la cumbre del G7, reiteré que el presidente (Donald) Trump está comprometido a alcanzar un alto el fuego y una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible", aseguró Rubio en un mensaje en sus redes sociales.