Repartidores de comida en Nueva York piden leyes que los protejan tras muerte de compañero

Repartidores de comida de aplicaciones en Nueva York realizaron esta noche una vigilia por uno de sus compañeros, que murió tras ser arrollado por un conductor con un récord de 19 arrestos por violar leyes de tránsito de la ciudad, y exigieron a la legislatura estatal que apruebe una propuesta de ley que los protegería de los infractores reincidentes.

Portando rosas blancas, letreros que reclamaban justicia y la foto del dominicano Darlyn Zacarías, de 28 años, los "deliveristas" como se les conoce en Nueva York, activistas y familiares de Zacarías, que murió el 19 de marzo, guardaron un minuto de silencio en la comunidad de Harlem, donde ocurrió el accidente mientras trabajaba.

De acuerdo con la organización Worker's Justice Project, que agrupa a un gran número de los "deliveristas", esta tragedia es la más reciente de una serie de muertes y lesiones que afectan a los repartidores de aplicaciones, que enfrentan algunas de las condiciones laborales más peligrosas de la ciudad.

Propuesta legislativa para conductores reincidentes

"Él iba en su bicicleta y ese conductor, que ya tiene 19 arrestos, iba manejando como loco, y se llevó su vida", comentó a EFE el repartidor de comida guatemalteco Gustavo Ajche, cofundador del grupo Los Deliveristas Unidos, que lucharon hasta que la ciudad aprobó varias leyes que han mejorado sus condiciones de trabajo.

Ahora piden que la legislatura del Estado dé paso a una propuesta de ley dirigida en específico a los conductores temerarios. La propuesta "Stop Super Speeders" (Detengan a los superveloces) busca que los infractores tengan que instalar en su auto, y pagar por el costo, Tecnología Inteligente de Asistencia de Velocidad (ISA) que limita la velocidad del vehículo a 5 mph sobre el límite permitido.

La propuesta está siendo evaluada. "Muchos se oponen porque dicen que entonces Nueva York se convertiría en una ciudad lenta, pero es necesario", comentó Ajche, quien lamentó que cada año entre 15 y 20 "deliveristas" pierden la vida en las calles de esta ciudad.

Señaló que Zacarías, que desde hace dos años trabajaba como deliverista, iba en su bicicleta cuando fue embestido y arrastrado a lo largo de una manzana en Harlem en un accidente en que otro repartidor de comida resultó herido.

"Estamos exigiendo protección, esto no puede seguir pasando, que gente que haya tenido infinidad de arrestos siga con licencia y provocando daños en familias que no se lo merecen. El dolor que está pasando su familia no se lo deseamos a nadie", afirmó Ajche.

El conductor fue identificado por la policía como Kevin Crosby, de 49 años, quien presuntamente manejaba bajo los efectos de drogas. Fue acusado de homicidio involuntario y de conducir bajo los efectos de las drogas y el juez ordenó su detención sin derecho a fianza y le suspendió el permiso de conducir.

Familiares de Zacarías que acudieron a la vigilia se preguntaban por qué este hombre fue dejado en libertad las 19 veces previas que fue detenido.

Su tía Marisel lo recordó, entre lágrimas, como un trabajador dedicado, con sueños de superación y dedicado a su hijo, de diez años.

Los trabajadores y familiares colocaron las rosas y velas cerca del lugar donde Zacarías perdió su vida.