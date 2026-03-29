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Petróleo
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El barril de petróleo de Texas vuelve a superar los 100 dólares y el Brent ronda los 115

El West Texas Intermediate es el que se usa de referencia en la República Dominicana

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    El barril de petróleo de Texas vuelve a superar los 100 dólares y el Brent ronda los 115
    El precio del petróleo sube impulsado por la guerra en Irán. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, con el barril de WTI por encima de los 100 dólares, mientras el de Brent rebasaba los 115 dólares, ante la ausencia de señales de distensión en la guerra de Medio Oriente.

    El barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, para entrega en mayo, avanzaba un 3,50% hasta los 103,13 dólares en la apertura de los mercados asiáticos, con lo que superó una vez más la barrera sicológica de los 100 dólares.

    En tanto, el barril Brent del mar del Norte, subió un 2,98% hasta los 115,93 dólares.

    El West Texas Intermediate es el que se usa de referencia en la República Dominicana.

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