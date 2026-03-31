María Corina Machado califica de "excelente" su reunión con Marco Rubio

Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, posando durante una reunión este martes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE/ FREDDIE EVERETT/ DEPARTAMENTO DE ESTADO EE. UU. )

La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo este martes en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente".

"Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos", escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado.

"¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!", añadió la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien en los últimos meses en Washington ha tenido reuniones tanto con el presidente Donald Trump como con Rubio.

Ni el Departamento de Estado ni Rubio se han pronunciado por el momento sobre la nueva reunión, celebrada a puerta cerrada y que figuraba en la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.

El encuentro tiene lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de que saliera del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, que la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.

Regreso a Venezuela

La opositora regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró el sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump ha descartado de momento a Machado para liderar al país suramericano y en su lugar reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.