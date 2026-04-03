Casa Blanca en medio del hermetismo tras el derribo de un avión de EE.UU. por Irán

Personal de los medios de comunicación posa frente al complejo deportivo Azadi, dañado en Teherán, Irán, el 3 de abril de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples objetivos en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. ( EFE )

La caída de dos aviones militares estadounidenses en el conflicto de Irán este viernes, sumado a la búsqueda de un piloto de la Fuerza Aérea desaparecido en territorio enemigo, sume en el hermetismo al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el conflicto, que ha contemplado terminar en unas tres semanas.

Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro se encuentra desaparecido presumiblemente en territorio iraní, lo que desató una búsqueda frenética.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

A esto, se suman dos helicópteros militares estadounidenses que participaban en las labores de rescate también fueron alcanzados por fuego iraní, aunque todos sus tripulantes se encuentran a salvo, según fuentes militares citadas por The Washington Post.

Pocas explicaciones

El Pentágono así como el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos no han dado mayor información sobre los incidentes ni el rescate del militar.

Donald Trump también ha mantenido el hermetismo. Apenas negó que el derribo del caza estadounidense por las fuerzas iraníes afectara las negociaciones con Teherán, según dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

"No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", declaró Trump en una llamada telefónica con la televisora en la que se negó a dar detalles.

Sin embargo, el ataque iraní de hoy supone un golpe a la operación Furia Épica, como bautizó la Administración Trump al operativo conjunto contra Irán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.

En un discurso televisado el miércoles pasado, Trump se dirigió a los estadounidenses con un mensaje en el que reiteró que la República Islámica estaba siendo "diezmada" y previó que el estrecho de Ormuz, vía estratégica de un quinto del petróleo mundial y un tercio del gas licuado, "se abrirá solo" y de "manera natural" cuando se replieguen.

Este viernes también se conoció que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un "punto muerto", según información citada por The Wall Street Journal.

Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos "son inaceptables", de acuerdo al rotativo, lo que complica más el escenario del presidente que afirmó que funcionarios de Teherán le habían solicitado un "alto el fuego", algo que fue negado por el régimen.

Más dinero

Este viernes, Trump propuso aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal hasta llegar a la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según consta en la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca.

La propuesta ya generó rechazo incluso entre legisladores del propio partido de Trump. El senador republicano John Curtis adelantó que no aprobará fondos adicionales destinados a la operación militar en Irán sin que el Legislativo evalúe una declaración de guerra.

"No puedo apoyar la financiación de operaciones militares continuas sin que el Congreso tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto", escribió el senador en un artículo de opinión para el Deseret News.

El senador anticipó que no respaldará las acciones militares en curso más allá de un plazo de 60 días sin la aprobación del Congreso, lo que plantea un panorama cuesta arriba para la Casa Blanca, que deberá solicitar la aprobación de un proyecto de ley de financiación suplementaria para cubrir los costos del conflicto en Medio Oriente.

A unos ocho meses de las elecciones de medio término, los congresistas enfrentan la presión de los votantes ante el aumento de los precios de la gasolina, que han vuelto a superar en promedio los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022.