Trump revela que el segundo militar rescatado del caza abatido por Irán está grave

Se muestran los restos de un avión de transporte estadounidense derribado y dos helicópteros que participaban en una operación de rescate, según informó la televisión estatal iraní, en la provincia de Isfahán, Irán, en abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán está "gravemente herido".

"Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán" tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de "un coronel muy respetado".

Trump señaló que este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta por el peligro que representa para el personal y el equipo. "¡Simplemente no sucede!", escribió el republicano, que añadió que la operación se desarrolló mientras "el ejército iraní lo buscaba (al soldado estadounidense) intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente".

El rescate se produjo a plena luz del día, "algo también inusual", destacó el mandatario, que describió el resultado como "¡Una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!".

Contexto del derribo del caza F-15 por Irán

El presidente de EE. UU. añadió que dará una rueda de prensa el lunes a las 13.00 hora local en Washington (18.00 GMT) junto a los militares desde el Despacho Oval.

Irán derribó el viernes un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética que se prolongó durante horas.