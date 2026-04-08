Vance espera que Irán tome "la decisión correcta" de negociar para llegar a un acuerdo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en una mesa redonda con el director general del Mathias Corvinus Collegium (MCC), Zoltan Szalai, en el centro de formación del MCC en Budapest, Hungría. ( EFE/EPA/ROBERT HEGEDUS HUNGARY OUT )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles en Budapest que espera que tras el alto el fuego los iraníes tomen "la decisión correcta" de negociar y que así se pueda llegar a un acuerdo.

"Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo", dijo ante estudiantes de la Universidad Colegio Mathias Corvinus de Budapest.

"Creo que hay avances muy positivos aquí", añadió Vance, quien agregó que EE. UU. ha logrado "diezmar la fuerza militar de Irán, y con ello se ha cumplido el objetivo".

El vicepresidente contó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "está impaciente por avanzar" en las negociaciones.

"Depende de cómo negocien los iraníes; espero que tomen la decisión correcta", enfatizó Vance, quien advirtió que si no negocian de buena fe, no se alcanzará el acuerdo.

"Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar evitar que incluso esta tregua frágil que hemos establecido se lleve a cabo, entonces no sucederá", afirmó Vance, que llegó a Budapest el martes para apoyar al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en la campaña para las elecciones del domingo.

Vance recordó que EE. UU. tiene "una clara ventaja militar y diplomática", además de una "extraordinaria influencia económica".

Mesa de negociaciones

Trump ha advertido, prosiguió el vicepresidente, que hay que ir a la mesa de negociaciones, agregando que "si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, descubrirán que con el presidente de Estados Unidos no se juega".

Vance tiene planeado regresar este miércoles desde Budapest hacia EE. UU., pero el portal Telex.hu afirma que eso se ha pospuesto ya que podría viajar directamente a Islamabad (capital de Pakistán) para mantener negociaciones sobre la situación en Oriente Medio.