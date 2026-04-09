EE. UU. acogerá las negociaciones entre Israel y el Líbano para un alto el fuego

Varias personas inspeccionan los restos de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en el barrio de Corniche el-Mazraa, en Beirut, Líbano, el 9 de abril de 2026. ( EFE/ WAEL HAMZEH )

Estados Unidos acogerá la próxima semana el inicio de negociaciones directas entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, en un proceso independiente de las conversaciones de paz con Irán previstas en Pakistán.

"Podemos confirmar que el Departamento organizará una reunión la próxima semana para abordar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y el Líbano", declaró a EFE un funcionario del Departamento de Estado, sin precisar la fecha exacta.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas".

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"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", afirmó Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

Negociaciones para el alto el fuego

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hizbulá "anhela un alto el fuego" tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

Israel ha continuado bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, país que media en el alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua de dos semanas anunciada con Estados Unidos también incluye al país levantino.

Irán exige además que cesen los bombardeos en el Líbano antes de conversar con Estados Unidos en Pakistán el próximo fin de semana.

Consecuencias de los bombardeos

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país el 2 de marzo superan los 1.700.