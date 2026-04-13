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Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear, según The New York Times

Teherán planteó la propuesta en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas

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    Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear, según The New York Times
    Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país. (FUENTE EXTERNA)

    Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.

    Según funcionarios iraníes y estadounidenses citados por el medio, Teherán planteó detener estas actividades por un periodo de hasta cinco años, en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas, una propuesta que fue rechazada por la parte estadounidense.

    Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.

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    No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.

    Mientras tanto, se detalló que existe sobre la mesa la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones presenciales, aunque por ahora no se ha concretado ningún plan, en medio de diferencias persistentes sobre los términos de un eventual acuerdo.

    El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó calificar como un fracaso las negociaciones que encabezó el fin de semana y dijo en una entrevista con Fox News que depende de Irán aceptar los puntos claves planteados, sin precisar detalles.

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