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precio gasolina Estados Unidos
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Secretario del Tesoro de EE. UU. vaticina que la gasolina bajará a tres dólares en el verano

La guerra en Irán ha generado un aumento en los precios de los hidrocarburos, afectando el costo de la gasolina en Estados Unidos, que actualmente supera los cuatro dólares

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    Secretario del Tesoro de EE. UU. vaticina que la gasolina bajará a tres dólares en el verano
    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. (FUENTE EXTERNA)

    El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, pronosticó este miércoles que el precio de la gasolina en el país norteamericano, disparado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, bajará hasta tres dólares el próximo verano, y reiteró la versión de Washington de que el conflicto se acerca a su fin.

    "Soy optimista y creo que, en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podremos volver a tener gasolina a tres dólares", dijo Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

    Impacto de la guerra en Irán

    La guerra de EE. UU. e Israel contra la República Islámica ha sumido a los mercados en la incertidumbre y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el actual cese el fuego.

    Este miércoles, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos supera los cuatro dólares, mientras que el barril de crudo Brent se sitúa casi en los 95 dólares y el barril de Texas en torno a los 92 dólares.

    • "El presidente (Donald) Trump declaró esta mañana que, en su opinión, nos estamos acercando al final (de la guerra). Estados Unidos ha cumplido con su parte del alto el fuego", agregó el secretario del Tesoro, en referencia a la pausa de dos semanas en el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel, que acabará la semana próxima.
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    Perspectivas de precios de gasolina

    Sin embargo, Bessent insistió en que el estrecho, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, "aún no se ha reabierto por completo".

    "Así que ya veremos. No obstante, soy optimista de que, durante el verano, y más pronto que tarde, volveremos a ver precios de la gasolina que comiencen con un tres", indicó, aunque matizó que esta rebaja puede que se vea hacia el Día del Trabajo en el país, festivo que este año se celebrará el próximo 7 de septiembre.

    La inflación en Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3.3 % interanual, el nivel más alto desde mayo y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2.4 % de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina por la guerra.

    El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10.9 % en marzo, impulsado por un aumento del 21.2 % en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

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