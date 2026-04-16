EE. UU. advierte que usará la fuerza para mantener el bloqueo a las costas de Irán

El Pentágono advirtió que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz ( FUENTE EXTERNA )

El Pentágono advirtió este jueves que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la "flota oscura" que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

"Los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza", dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, en una rueda de prensa.

Según Caine, esta acción "es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del estrecho de Ormuz" y añadió que "la aplicación de esta medida tendrá lugar dentro de las aguas territoriales iraníes y en aguas internacionales".

Agregó que EE. UU., "mediante operaciones y actividades en otras áreas de responsabilidad, como el Pacífico, perseguirá activamente cualquier buque con bandera iraní o cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán".

Despliegue militar

Caine también dijo que "más de 10,000 marineros, infantes de marina y aviadores, con el respaldo de más de una docena de buques y decenas de aeronaves" participan en esta operación cerca de las costas de la República Islámica.

"Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecutaran tácticas preplanificadas diseñadas para usar la fuerza contra ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control. Eso incluye una serie de opciones de fuerza gradual, que pueden incluir disparos de advertencia, entre otras", añadió.

Según el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, "hasta ahora 13 barcos han tomado la decisión acertada de dar la vuelta".

"Mientras sigamos manteniendo este bloqueo (...) cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia", sostuvo Caine.

En la misma rueda de prensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para reanudar los ataques si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual alto el fuego temporal.

El próximo miércoles se cumple el plazo de dos semanas para el alto al fuego, supeditado a la apertura de durante del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, la capital de Pakistán.