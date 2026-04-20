Eli Lilly compra Kelonia por 7,000 millones para impulsar tratamientos contra el cáncer

Kelonia desarrolla una tecnología destinada a reprogramar las células T del paciente dentro del organismo para que ataquen tumores. ( FUENTE EXTERNA )

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció este lunes la compra de la biotecnológica Kelonia Therapeutics en una operación valorada en unos 7,000 millones de dólares para reforzar su apuesta por tratamientos contra el cáncer.

Según informó la compañía en un comunicado, el acuerdo contempla un pago inicial de 3,250 millones de dólares y el resto dependerá del cumplimiento de objetivos clínicos, regulatorios y comerciales. Se espera que la transacción quede cerrada en la segunda mitad de 2026.

Kelonia, fundada en 2020 en el estado de Massachusetts y con sede en Cambridge, desarrolla una tecnología destinada a reprogramar las células T del paciente dentro del organismo para que ataquen tumores, una estrategia conocida como CAR-T 'in vivo'.

Estas células T forman parte del sistema inmunitario y tienen la capacidad de reconocer y destruir amenazas en el cuerpo.

Los tratamientos CAR-T actuales, utilizados sobre todo frente a ciertos cánceres de la sangre, suelen realizarse fuera del cuerpo del paciente. Para ello, los médicos extraen las células, las modifican en laboratorio y posteriormente las vuelven a introducir, en un proceso complejo, costoso y que requiere infraestructura especializada.

La propuesta de Kelonia busca simplificar ese procedimiento al administrar la terapia mediante una única infusión intravenosa, evitando la manipulación externa de las células y reduciendo la necesidad de tratamientos preparatorios previos.

Jacob Van Naarden, presidente del área de oncología de Lilly y responsable de desarrollo corporativo, aseguró hoy que esta tecnología puede "ampliar el acceso" a este tipo de terapias al margen de grandes centros académicos y hospitales especializados.

Competencia en el mercado de inmunoterapias oncológicas

"El potencial es enorme, porque permitiría ofrecer una medicina de precisión de forma mucho más sencilla y escalable", señaló el directivo, según recogen medios locales.

La adquisición se produce en un momento de intensa competencia entre las grandes farmacéuticas del país por posicionarse en el mercado de las inmunoterapias oncológicas, considerado uno de los segmentos con mayor crecimiento del sector.

Johnson & Johnson comercializa ya el tratamiento Carvykti para mieloma múltiple, que generó ventas cercanas a 1,900 millones de dólares el año pasado, mientras que Gilead Sciences acordó recientemente la compra de su socio Arcellx por 7,800 millones para reforzar su presencia en ese campo.

Para Lilly, conocida por el éxito comercial de sus medicamentos para diabetes y obesidad, la compra de Kelonia supondría un paso estratégico para diversificar su negocio.

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