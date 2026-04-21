Trump pide a líderes iraníes liberar a ocho mujeres condenadas a muerte antes de negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los líderes iraníes que liberen a ocho mujeres condenadas a muerte como un "gran comienzo para nuestras negociaciones". ( EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este martes a los líderes iraníes que liberen a ocho mujeres condenadas a muerte como un "gran comienzo para nuestras negociaciones".

"A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

"¡Por favor, no les hagan daño!", pidió Trump que acompañó el mensaje con una publicación de X del usuario @EYakoby en la que se ven las fotografías de las ocho mujeres, se asegura que el régimen iraní prepara su ahorcamiento y se denuncia el silencio sobre el asunto de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.

Trump vinculó en su texto la paralización de las ejecuciones y la liberación de las mujeres con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que empezó el 28 de febrero y que se encuentra ahora en un impás de un frágil alto el fuego hasta el miércoles 22 de abril.

"¡¡¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!!!", aseguró.

Hasta ahora, las conversaciones no han dado frutos y la incertidumbre sobre la duración del conflicto, que mantiene en vilo a Oriente Medio y al mundo por el carácter estratégico del estrecho de Ormuz, se mantiene.

El cierre de este paso estratégico, por el que circulaba cada día el 20 % del petróleo mundial, ha sido usado por Irán como represalia por los ataques y condiciona la economía mundial.

Sobre las conversaciones, Trump afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence en horas, porque espera que se llegue a un acuerdo en Pakistán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

Segunda ronda de negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar este martes a Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, aunque Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación.

Vance, que lideró las negociaciones del 11 de abril que concluyeron sin acuerdo, volverá a estar acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las Fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica.