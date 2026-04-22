Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia con Maduro en una cárcel de Nueva York

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine ofreció detalles inéditos sobre su reciente estancia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde asegura haber compartido celda con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Según un reportaje publicado hoy por The New Yorker, el artista salió de prisión portando un curioso "recuerdo": una figura de Bob Esponja hecha a mano y firmada por Maduro con la fecha "2 de abril".

Un refugio para figuras de alto perfil

6ix9ine, quien cumplía una sentencia de tres meses por violar los términos de su libertad supervisada, relató que fue ubicado en la unidad conocida como 4 North.

Según The New Yorker, este sector de la cárcel está diseñado específicamente para albergar a detenidos de alto perfil y personalidades con visibilidad internacional que podrían ser vulnerables a extorsiones o actos de violencia en las áreas comunes del penal.

Expertos en prisiones explicaron a la publicación que en la unidad 4 North las autoridades evitan recluir a individuos peligrosos, asesinos o personas violentas. Por el contrario, se trata de un área donde conviven desde raperos hasta jefes de Estado.

Entre los nombres de figuras famosas que han pasado por el MDC Brooklyn o que se encuentran allí actualmente figuran el rapero Sean "Diddy" Combs, el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, R. Kelly y Martin Shkreli.

Incluso la esposa de Maduro, Cilia Flores, se encuentra detenida en la misma instalación.

Convivencia a "dos pies de distancia"

En la publicación de The New Yorker se indica que el rapero describió las condiciones de hacinamiento en esta unidad, señalando que la cama de Maduro estaba ubicada a tan solo dos pies de la suya.

"No quería molestarlo, no quería parecer una niña fanática", confesó el artista, quien añadió que, al llegar Maduro a la unidad tras haber estado en una celda de aislamiento, "olía muy mal", pero que luego pudo asearse.

La rutina entre el polémico rapero y el político venezolano dejó anécdotas singulares. Según 6ix9ine, Maduro utilizaba habitualmente la ducha número uno por ser la más espaciosa, acorde a su estatura.

Además, reveló que el mandatario pasa la mayor parte de su tiempo sumergido en la lectura religiosa.

"Lee todas las Biblias. Cuando me fui, estaba leyendo la Biblia en chino y comparándolas todas", afirmó el rapero, según reseña The New Yorker.

El contexto de la detención

Maduro fue trasladado a la unidad federal de Brooklyn tras ser capturado en enero pasado durante la denominada Operación Absolute Resolve, una incursión militar de Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo con el reporte, aunque el mandatario sigue reclamando su legitimidad a gritos durante las noches —exclamando que ha sido secuestrado—, en la rutina carcelaria es un preso más que debe someterse a los conteos diarios y a las raciones de comida del penal.

Se estima que Maduro podría permanecer en esta instalación de Brooklyn al menos 18 meses más mientras se resuelve su proceso judicial.

Mientras tanto, el gobierno venezolano ha instado a sus ciudadanos a enviarle cartas de apoyo mientras espera su juicio en suelo estadounidense.