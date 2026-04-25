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Trump cancela el viaje a Pakistán de sus negociadores que debían hablar con Irán

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto

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    Trump cancela el viaje a Pakistán de sus negociadores que debían hablar con Irán
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán. (EFE/ ARCHIVO)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

    En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados, y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

    "Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump a Fox.

    Posteriormente, en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump anotó que: "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

    Salida de Araqchí

    La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

    • Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

    Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para hoy.

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