EE. UU. intercepta otro petrolero iraní en medio de bloqueo marítimo contra Teherán

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos marítimos más importantes para el comercio energético. ( FUENTE EXTERNA )

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

Según el Centcom, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes han sido capturados tras operaciones por parte de EE.UU., al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Por su parte, Irán denunció la operación informada este lunes como un acto de "piratería y robo armado en alta mar", y la vinculó con la reciente incautación de otros petroleros asociados al país, mientras que datos de MarineTraffic sitúan al M/T Stream por última vez en el estrecho de Malaca hace casi dos semanas.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste, mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, luego de que Irán se retirara de Islamabad el fin de semana previo a una tentativa segunda ronda de negociaciones.