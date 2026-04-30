El encargado de negocios de EE. UU. en Caracas, John Barrett, consideró este jueves que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos a cargo de American Airlines, algo que calificó como un "hito histórico" luego de siete años de conexiones suspendidas entre los países.

"Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países", dijo Barrett desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas).

Asimismo, subrayó que la reanudación de vuelos es un resultado directo del plan de tres fases -estabilización, recuperación y transición- establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario Estado, Marco Rubio.

El plan entró en acción luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero.

"Abierta a los negocios"

"Bajo su liderazgo, hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios", apostilló Barrett.

A su lado, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, indicó que estima que "más de 100,000 pasajeros" lleguen al año con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un "eje de conexión" en la región.

"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", aseguró Faría.

La ministra de Transporte señaló que en el vuelo vienen "personalidades de transporte", sin mencionar nombres, para "continuar estableciendo las nuevas rutas para esta relación entre Venezuela y Estados Unidos".

El primer vuelo de la ruta despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).