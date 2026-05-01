Periodistas de Irán y China, entre los casos más urgentes de persecución a la prensa

Combo de fotografías cedidas por familiares, por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) donde aparecen los 10 casos más urgentes de periodistas perseguidos en el mundo (arriba de izquierda a derecha) la tayikistana Ulfatkhonim Mamadshoeva, la filipina Frenchie Mae Cumpio, el iraní Reza Valizadeh, la vietnamita Pham Doan Trang, la azerbaiyana Sevinj Vagifgizi, (abajo de izquierda a derecha) el camerunés Tsi Conrad, la etíope Genet Asmamaw, la china Zhang Zhan, el hongkonés Jimmy Lai, y el francés Christophe Gleizes. ( EFE/CPJ/RSF/FAMILIARES )

El periodista iraní Reza Valizadeh, el magnate mediático hongkonés Jimmy Lai y la reportera china Zhang Zhan figuran entre los nombres más destacados de la lista anual de los "10 casos más urgentes" de periodistas perseguidos en el mundo, publicada este viernes por la coalición internacional One Free Press Coalition con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La organización, integrada por medios internacionales y elaborada junto al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la International Women´s Media Foundation (IWMF) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), alerta de que, según datos del CPJ, 330 periodistas permanecen actualmente encarcelados en relación con su trabajo en todo el mundo, y que el 61 % de los presos a 1 de diciembre de 2025 están acusados de delitos "antiestatales".

La lista de este año incluye a periodistas de Irán, Hong Kong, Vietnam, China, Tayikistán, Camerún, Filipinas, Azerbaiyán, Etiopía y Argelia, muchos de ellos condenados o procesados por cargos como "terrorismo", "propaganda antiestatal" o "colaboración con gobiernos extranjeros".

En el primer puesto figura el periodista iraní-estadounidense Reza Valizadeh, condenado a diez años de prisión en Irán por "colaboración con el Gobierno hostil de Estados Unidos", tras regresar al país en 2024 para visitar a su familia.

Según la coalición, su estado de salud se ha deteriorado en cautiverio.

En segundo lugar aparece el empresario mediático hongkonés Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras.

Además, también es buscado por la publicación de material sedicioso, en el marco de la aplicación de la ley de seguridad nacional que China impuso en 2020 en Hong Kong (antigua colonia británica devuelta a la soberanía china en 1997 con garantías de autonomía), en respuesta a las protestas masivas a favor de la democracia en ese territorio.

El caso de Zhang Zhan

Entre los casos más sonados figura la periodista china Zhang Zhan, que fue detenida por primera vez en 2020 por su crítica cobertura al inicio de la pandemia de covid-19 en la ciudad de Wuhan.

Ella fue condenada a cuatro años de prisión por "provocar peleas y causar problemas", cargo frecuentemente utilizado por las autoridades chinas para detener a disidentes, periodistas y activistas.

Tras cumplir esa pena, fue liberada en 2024, pero meses después volvió a ser detenida y posteriormente condenada de nuevo a otros cuatro años de cárcel por los mismos cargos, en "un proceso marcado por denuncias de huelgas de hambre y alimentación forzada en prisión", según la organización.

También figura la escritora y periodista vietnamita Pham Doan Trang, condenada por "propaganda antiestatal" y encarcelada por su trabajo sobre derechos humanos y libertad de expresión.

La lista incluye asimismo a Ulfatkhonim Mamadshoeva, periodista detenida en Tayikistán, al cineasta Tsi Conrad (Camerún) y a la reportera filipina Frenchie Mae Cumpio.

También están la periodista azerbaiyana Sevinj Vagifgizi, la reportera etíope Genet Asmamaw y el periodista francés Christophe Gleizes, condenado en Argelia por "glorificación del terrorismo".

One Free Press Coalition subrayó que la publicación de la lista busca "unir voces contra la persecución de periodistas y en defensa de la libertad de prensa".

Entre los participantes de la One Free Press Coalition figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, EFE y Reuters; las cadenas de televisión CNN o Al-Jazeera y periódicos como The Washington Post, entre muchos otros.