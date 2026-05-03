×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rudy Giuliani hospitalizado
Rudy Giuliani hospitalizado

Exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en condición crítica pero estable

El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, destacó su fortaleza y pidió oraciones por el exalcalde

    Expandir imagen
    Exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en condición crítica pero estable
    El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. (FUENTE EXTERNA)

    El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue hospitalizado este domingo en condición crítica, pero estable, según informó su portavoz -en un comunicado- que no precisó los motivos ni el hospital en el que se encuentra.

    "El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable", informó en un comunicado el portavoz del exalcalde, Ted Goodman.

    RELACIONADAS

    Luchando por su vida

    "El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'", agregó el mensaje.

    • Giuliani ejerció como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001.
    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 