Exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en condición crítica pero estable

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue hospitalizado este domingo en condición crítica, pero estable, según informó su portavoz -en un comunicado- que no precisó los motivos ni el hospital en el que se encuentra.

"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable", informó en un comunicado el portavoz del exalcalde, Ted Goodman.

Luchando por su vida

"El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'", agregó el mensaje.

Giuliani ejerció como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001.