Rubio dice que quiere hablar con León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba

El papa León XIV junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante un encuentro previo. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo este martes que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el viaje al Vaticano servirá para abordar la posibilidad de ampliar la cooperación con la Iglesia para canalizar asistencia en la isla.

Rubio insistió en que Estados Unidos ya ha intentado enviar ayuda pero enfrenta obstáculos por parte de La Habana, y recordó que en febrero la Casa Blanca envió seis millones de dólares que serían distribuidos a través de Caritas, red de organizaciones católicas que tiene operaciones en la isla.

"Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba (...) pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo", señaló el secretario de Estado.

Agenda de Marco Rubio con el Vaticano y temas de libertad religiosa

Rubio, de ascendencia cubana, añadió que su agenda con la Santa Sede, que arranca este jueves, también incluirá temas más amplios, como la defensa de la libertad religiosa a nivel global.

"Tenemos preocupaciones compartidas sobre la libertad religiosa, nos gustaría hablar con ellos sobre eso", indicó Marco Rubio, al destacar la coincidencia de intereses entre Washington y el Vaticano en ese ámbito.

En ese sentido, Rubio comentó el reciente viaje de León XIV a África occidental, donde trató la problemática de la libertad de culto, un asunto que ha preocupado mucho a la Administración Trump en países como Nigeria, donde en Navidad Washington bombardeó a grupos islamistas en represalia por la matanza de cristianos.

En medio de la polémica reciente, Rubio restó importancia a las tensiones entre el presidente, Donald Trump, y León XIV, y negó que el mandatario haya acusado directamente al pontífice.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero como medida de presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, y la semana pasada Trump amenazó con tomar control de Cuba de forma inmediata luego de finalizar la guerra en Irán.