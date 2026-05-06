JPMorgan ofreció un millón de dólares a exempleado para evitar demanda por agresión sexual

Chirayu Rana, a la izquierda, supuestamente fue acosada por la ejecutiva financiera Lorna Hajdini. ( FUENTE EXTERNA )

El banco estadounidense JPMorgan Chase ofreció un acuerdo de un millón de dólares a un extrabajador para evitar una demanda por agresión sexual y acoso racial que ha sacudido a Wall Street, según informó este miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La oferta, que equivale a menos de dos años del salario del empleado en la entidad, fue rechazada por el demandante, Chirayu Rana, quien solicitó una cifra significativamente mayor antes de llevar el caso ante los tribunales de Nueva York.

La demanda, que inicialmente fue presentada bajo el seudónimo de John Doe, contiene acusaciones explícitas contra Lorna Hajdini, directora ejecutiva de la entidad.

Según el documento judicial, Rana alega haber sido víctima de múltiples agresiones sexuales, coacciones laborales vinculadas a su promoción profesional y un entorno de discriminación racial por su origen nepalí.

Negocian, pero niegan hechos

Por su parte, los abogados de Hajdini negaron categóricamente los hechos, calificando las acusaciones de "completamente inventadas" y asegurando que nunca existió una relación sexual o romántica entre ambos.

De acuerdo con las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, las negociaciones de mediación comenzaron a principios de 2026, meses después de que Rana presentara una queja interna en el departamento de recursos humanos del banco en mayo de 2025.

Tras el rechazo de la oferta inicial de un millón de dólares por parte del exbanquero, sus abogados presentaron una contraoferta de 11.75 millones de dólares en abril, semanas antes de que el litigio se hiciera público y generara un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

Los argumentos de Hajdini

Hajdini negó el pasado jueves las acusaciones al New York Post.

"Lorna niega categóricamente las acusaciones. Nunca tuvo ninguna conducta inapropiada con esta persona y ni siquiera ha estado en el lugar donde supuestamente ocurrió la agresión sexual", indicaron los abogados de Hajdini al medio neoyorquino.

Un exempleado de JPMorgan Chase presentó una denuncia anónima en Nueva York contra una ejecutiva de la entidad financiera por presunto abuso sexual, acoso racial y coerción laboral, según informó el diario británico The Daily Mail.

La acción legal fue interpuesta el lunes bajo el seudónimo de John Doe (nombre ficticio utilizado en Estados Unidos para proteger la identidad), pero el New York Post reveló su identidad el jueves: Chirayu Rana, de 35 años.

La demanda también incluye a JPMorgan Chase como codemandado, y acusa al banco de represalias y de no investigar adecuadamente.

Por su parte, JPMorgan Chase ha negado las acusaciones y un portavoz afirmó a diversos medios de comunicación que una revisión interna no encontró pruebas que las respaldaran.