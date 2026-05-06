Marco Rubio viaja a Roma para reconducir la relación con el papa León XIV y Giorgia Meloni

El papa León XIV y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este miércoles rumbo a Roma con el objetivo de reencauzar la relación con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las duras críticas de Donald Trump.

Rubio, de confesión católica, llegará el jueves por la mañana a la capital italiana y se desplazará al Vaticano para mantener una audiencia con el pontífice, mientras que el viernes será recibido por Meloni antes de regresar a Washington.

León XIV, primer papa estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez a cuenta de la guerra en Irán.

El 7 de abril, el papa calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

El republicano compartió además en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, algo que indignó a parte de la comunidad católica.

Una semana después, León XIV dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya había sido anunciado oficialmente, y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" porque "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, Rubio negó que el viaje a Italia esté motivado por ese encontronazo y reveló que quiere abordar con el papa la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana.

El encargado de reconducir la relación con la Santa Sede es Rubio y no el vicepresidente, JD Vance, la figura católica de mayor rango de la Administración, quien también criticó al papa al decir que debe centrarse en la teología y no en la política.

Tensiones entre Trump, el papa León XIV y el Gobierno italiano

Tanto Rubio como Vance se reunieron el año pasado con León XIV en el Vaticano al inicio de su pontificado.

El enfrentamiento con el pontífice también ha tensado la relación con el Gobierno italiano de Meloni, considerada hasta ahora una de las principales aliadas de Trump en Europa.

La primera ministra salió en defensa del papa ante los ataques del presidente estadounidense, a lo que Trump respondió calificando su postura de "inaceptable".

"Es ella la que es inaceptable porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la posibilidad", arremetió el líder republicano.

La tensión se ha incrementado aún más a raíz de la negativa de los países europeos a sumarse a Estados Unidos en una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, por lo que Trump ha amenazado con reducir las tropas estadounidenses desplegadas en Italia, España y Alemania.

Meloni defendió este lunes que no comparte esa decisión y alegó que Italia "siempre ha respetado sus compromisos y los acuerdos suscritos" con sus aliados, incluso cuando no estaban en juego sus intereses directos.