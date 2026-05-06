Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

Fotografía de archivo del 23 de septiembre de 2009 que muestra al empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, participando en el segundo día de la Quinta Reunión Anual de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York (EE. UU). Turner falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena. ( EFE/ RAMIN TALAIE/ ARCHIVO )

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena y Turner Enterprises en un comunicado de prensa.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas.

Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

Durante su etapa de mayor influencia, Turner se posicionó como una figura clave en el mundo de la radiodifusión, combinando audacia e inteligencia empresarial.

Innovación en el periodismo con CNN

Logró convertir a Turner Broadcasting System en un poderoso imperio mediático, impulsando la idea de la "superestación" y desarrollando señales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

Su impacto también se sintió en la forma de informar, al crear Cable News Network, el primer canal de noticias que transmitía de manera continua las 24 horas.

Con CNN, cambió por completo la dinámica de los noticieros televisivos, acelerando el flujo informativo y sentando las bases para la aparición de cadenas como Fox News y MSNBC, hoy conocido como MS Now.