Trump viajará a China con un grupo de ejecutivos que incluye a Musk, Cook y Fink

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a China con un grupo de dieciséis altos ejecutivos de diferentes sectores que incluyen a Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Larry Fink (BlackRock), pero con la ausencia destacable del CEO de Nvidia, Jensen Huang, según informaron a EFE funcionarios estadounidenses.

La lista incluye a consejeros delegados (CEO) como Kelly Ortberg (Boeing), David Solomon (Goldman Sachs), Cristiano Amon (Qualcomm), Stephen Schwarzman (Blackstone), Larry Culp (GE Aerospace) o Brian Sikes, del gigante del sector agrícola Cargill.

También acompañarán a Trump los CEO de Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron y Visa. Las únicas mujeres son Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citi, y Dina Powell, presidenta de Meta.

La ausencia más destacada es la de Jensen Huang (Nvidia), que en el pasado ha sido invitado a encuentros similares de alto nivel, ya que, según los mismos funcionarios, las conversaciones se centrarán en los sectores agropecuario o de aviación, pese a que la lista incluye a importantes actores en el sector de la inteligencia artificial.

Implicaciones comerciales y tecnológicas

Trump quiere abordar la creación de una junta de inversión y una junta comercial con China, pese a que la guerra comercial y las recíprocas restricciones a las exportaciones y a la inversión en sendos mercados nacionales es un gran desafío en industrias estratégicas.

La Administración Trump flexibilizó a finales de año pasado las restricciones a la venta de chips avanzados de Nvidia a China a cambio de una comisión del 25 % de las ventas, aunque mantiene la prohibición en el chip más avanzado del gigante de GPUs, mientras que China demanda que los clientes chinos opten por alternativas nacionales.

Huang tenía una relación muy cercana con el CEO de Supermicro, Charles Liang, cuya compañía está en el centro de un escándalo de contrabando de chips avanzados de Nvidia a China por valor de 2,500 millones de dólares en la que fue imputado el su socio y cofundador Yih-Shyan Liaw.

Trump y Musk rompieron públicamente su relación entonces tras un amargo enfrentamiento por el gran paquete fiscal impulsado por el presidente, pero en los últimos meses se han vuelto a acercar.

Tras el regreso de Trump al poder, se especuló con que Musk podría actuar como puente con el gigante asiático, dado que el empresario ha elogiado en repetidas ocasiones la presencia de Tesla en China, hasta el punto de definirla como un "ejemplo de cooperación exitosa" entre ambos países.

Durante una visita a ese país, Musk llegó a asegurar que la megaplanta de Tesla en la metrópolis oriental de Shanghái es "la de mejor rendimiento de la compañía" a nivel mundial, algo que atribuyó "al duro trabajo y la capacidad del equipo chino".

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