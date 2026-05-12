Marco Rubio usa polémico outfit de Nicolás Maduro en su viaje a China, donde está sancionado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mofó este martes de China, al vestirse con la misma ropa que llevaba el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, al momento de su detención por la nación estadounidense en su natal Venezuela en enero pasado.

China es un aliado de Venezuela, país que está prácticamente bajo control gringo desde que Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fue sacado a la fuerza de la nación bajo cargos de narcotráfico internacional y lavado de activos. Permanece preso y ha comparecido a los tribunales.

Una publicación de este martes de la Casa Blanca muestra a rubio con el outfit de maduro y la expresión: "Momento de cierre de ciclo".

En el video publicado por la Casa Blanca, también se muestra a Rubio anunciando en enero pasado la detención de Maduro y, posteriormente, en mayo, vestido con un conjunto gris de la marca Nike y tenis del mismo color dentro de un avión presidencial Air Force One. El audiovisual está acompañado de la canción Hypnotize, del rapero The Notorious B.I.G..

Full circle moment pic.twitter.com/6hkxyGNo8J — The White House (@WhiteHouse) May 12, 2026

Según la página web de Nike, el conjunto deportivo tiene un costo aproximado de 260 dólares y actualmente figura entre los productos más vendidos de la marca.

Rubio acompaña al presidente Donald Trump durante su viaje a China, pese a estar sancionado por Pekín desde 2020, cuando aún ocupaba un escaño en el Senado.

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Relaciones y sanciones entre Rubio y China

El ahora secretario de Estado, quien representó a Florida en el Senado entre 2011 y 2025, se destacó por ser uno de los críticos más severos del Gobierno chino, al que ha acusado reiteradamente de representar una amenaza para los intereses estadounidenses.

En 2020, China prohibió la entrada al país a varios ciudadanos estadounidenses, incluido Rubio, como respuesta a las sanciones impuestas por Washington contra funcionarios del Partido Comunista Chino por presuntos abusos contra la minoría uigur en Xinjiang.

Ese mismo año, Pekín volvió a sancionar al republicano en represalia por las medidas adoptadas por Estados Unidos debido a la represión de las protestas en Hong Kong en 2019.

"El mes pasado China me vetó. Hoy me sancionaron. No quiero ser paranoico, pero estoy empezando a creer que no les agrado", escribió Rubio en redes sociales en aquel momento.

A pesar de las sanciones, el secretario de Estado abordó este martes el avión presidencial Air Force One rumbo a Pekín, donde Trump sostendrá reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping, en la primera visita oficial de un presidente estadounidense a China desde 2017.

Desde que Rubio asumió el cargo en enero de 2025, Pekín no ha levantado las sanciones en su contra, aunque ha insistido en que estas responden a sus actuaciones durante su etapa como senador.

Además, el Gobierno chino modificó la transcripción de su apellido en documentos oficiales, un cambio que analistas interpretan como una fórmula para permitirle ingresar al país sin retirar formalmente las sanciones.

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