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accidente aeronave Fort Pierce
accidente aeronave Fort Pierce

Rescatan a 10 personas tras el accidente de una aeronave que partió de las Bahamas

Tres de las diez personas rescatadas resultaron heridas tras la emergencia declarada por el piloto durante el vuelo

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    Rescatan a 10 personas tras el accidente de una aeronave que partió de las Bahamas
    Imagen de un avión DC-3 parecido al accidentado. (FUENTE EXTERNA)

    Diez personas, tres de ellas heridas, fueron rescatadas este martes frente a la costa de Fort Pierce, en Florida (Estados Unidos), después de que la aeronave en la que viajaban desde las Bahamas se estrellara.

    La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas (AAIA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que la aeronave Beechcraft 300 King, con matrícula HP-1859, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama.

    La aeronave había despegado previamente del Aeropuerto Internacional Leonard Thompson, en la isla de Abaco.

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    Respuesta de las autoridades y protocolos activados

    "Durante el vuelo, el piloto al mando declaró una emergencia al control de tráfico aéreo y posteriormente se perdió la comunicación", señaló la AAIA.

    • Según la nota, los controles de tráfico aéreo de Freeport y Nassau activaron sus protocolos de notificación de emergencia y alertaron a la Real Fuerza de Defensa, la Real Policía y la Agencia de Rescate Aéreo y Marítimo de las Bahamas, así como a la Guardia Costera de Estados Unidos.

    La Guardia Costera estadounidense localizó posteriormente la aeronave estrellada frente a la costa de Fort Pierce, donde rescataron a las diez personas que iban a bordo de la misma.

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