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EE. UU. arresta a dos exfuncionarios de gobernador mexicano acusado de narcotráfico

Los exfuncionarios, Mérida, Díaz, Rocha y otros siete antiguos colaboradores están acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa

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    EE. UU. arresta a dos exfuncionarios de gobernador mexicano acusado de narcotráfico
    El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades estadounidenses detuvieron a dos exfuncionarios mexicanos acusados de vínculos con el "Chapo" Guzmán y su cártel de Sinaloa, según documentos judiciales difundidos este viernes y la prensa mexicana.

    Gerardo Mérida y Enrique Díaz trabajaron en el gobierno del estado de Sinaloa (noroeste) bajo el mando de Rubén Rocha, quien pidió una licencia al cargo luego que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y deportación a Estados Unidos.

    • México pidió pruebas contundentes antes de actuar contra este político, miembro del partido de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum.

    Mérida, Díaz, Rocha y otros siete antiguos colaboradores están acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa y distribuir "cantidades masivas" de narcóticos en Estados Unidos.

    El arresto de Mérida, de 66 años, ocurrió el lunes, según un registro de la Oficina de Prisiones consultado por la AFP. Fue presentado ante un juez y recluido en una cárcel federal de Brooklyn.

    La secretaría de Seguridad de México precisó que se entregó a la policía al cruzar la frontera de Nogales.

    Díaz por su parte se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades, informaron los diarios Milenio y Reforma de México.

    RELACIONADAS

    Contexto del cártel de Sinaloa

    Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021. Abandonó el cargo de manera provisional hace dos semanas al conocerse los cargos en su contra, que rechazó de manera "categórica y absoluta".

    El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump.

    Fue liderado por el temido capo Joaquín "Chapo" Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos. Cumple en la actualidad cadena perpetua.

    Dos facciones de esa mafia -una formada por los hijos del capo, los "Chapitos"- libran una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado.

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