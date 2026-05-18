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Trump llama "locos" a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán

El líder republicano aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada

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    Trump llama locos a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán
    El presidente de Estados Unidos Donald Trump llama "locos" a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto "locos" con la guerra de Irán.

    En un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada que, en el hipotético caso de que Teherán se rindiera, titularían con que "Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos".

    Trump señaló específicamente al "fracasado" The New York Times, al Wall Street Journal y a la "corrupta e irrelevante" CNN.

    Estado de las negociaciones entre Washington y Teherán

    "Los tontos demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo. ¡Se han vuelto completamente locos!", opinó.

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    • El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo". 
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