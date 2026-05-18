El presidente de Estados Unidos Donald Trump llama "locos" a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto "locos" con la guerra de Irán.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada que, en el hipotético caso de que Teherán se rindiera, titularían con que "Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos".

Trump señaló específicamente al "fracasado" The New York Times, al Wall Street Journal y a la "corrupta e irrelevante" CNN.

Estado de las negociaciones entre Washington y Teherán

"Los tontos demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo. ¡Se han vuelto completamente locos!", opinó.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".